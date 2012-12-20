Баймаҡ хәбәрҙәре. Новости г. Баймака и района на башкирском языке
Страницы
Баш бит
Телефоны служб
Беҙҙең турала
20 дек. 2012 г.
Хөрмәтле уҡыусылар!
"Һаҡмар"ҙы һеҙ гәзиттең рәсми сайтында (hakmar.ru) уҡый алаһығыҙ!
Автор:
Һаҡмар
| Ваҡыты:
11:13
Отправить по электронной почте
Написать об этом в блоге
Опубликовать в Twitter
Опубликовать в Facebook
Поделиться в Pinterest
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Предыдущее
Главная страница
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий